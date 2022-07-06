طوارئ في «مياه البحر الأحمر» لاستقبال عيد الأضحى.. العمل 24 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر البحر، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات، وذلك قبل أيام قليلة من استقبال عيد الأضحى المبارك.

العمل بنظام النوبتجيات في عيد الأضحى

وكشف المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن العمل بالشركة يتم بنظام النوبتجيات بالمحطات والروافع على مدار 24 ساعة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة الطوارئ التي يتم العمل بها خلال الأعياد والمناسبات لضمان جودة الخدمة التي تقدمها الشركة لأهالي المحافظة، موضحا أنه قد يتم تنفيذ حملات للتوعية الميدانية بجميع مدن محافظة البحر الأحمر.

ترشيد استهلاك المياه في أيام العيد

من جانبها، ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، المواطنين بترشيد استهلاك مياه الشرب خلال فترة عيد الأضحى، وعدم إهدارها واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، حيث من المتوقع زيادة استخدام المياه خلال تلك الفترة.

خط ساخن يعمل 24 ساعة

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عمل الخط الساخن 24 ساعة في استقبال استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور، بالإضافة إلى خدمة الواتس آب للاستعلام عن مواعيد ضخ المياه.

افتتاح محطة الطاقة الشمسية بقدرة 5 ميجاوات

وفي سياق آخر، افتتحت محافظة البحر الأحمر، محطة الخلايا الشمسية بقدرة 5 ميجا وات، بهدف التوجه نحو الطاقة النظيفة والمستدامة، لما سيكون لها من مردود كبير في تقليل الانبعاثات الحرارية، وذلك لحرص المحافظة على تشجيع وتقديم الدعم للمشروعات التي تعمل بالطاقة النظيفة تماشياً مع سياسة الدولة لتنوع مصادر الطاقة وخطة التنمية المستدامة.