امتحانات البحر الأحمر دون شكاوى.. والطلاب سعداء بعد «اللغة العربية»

سادت حالة من الفرحة والبهجة على وجوه طلاب بمدارس الغردقة بعد أداء امتحان اللغة العربية اليوم الأحد، حيث خرجت طالبات مدرسة الغردقة الثانوية بنات بعد انتهاء امتحان اللغة العربية والسعادة على وجوههن عقب خروجهن من اللجان، وعبر عدد كبير من الطالبات عن سهولة الامتحان والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط حسب كلامهن.

امتحان اللغة العربية في مستوى الطالب المتوسط

وقالت رنا خالد، طالبة ثانوية عامة بالغردقة، إن الامتحان كان سهلاً نوعاً ما، لكنه طويل، مؤكدة أنها تمكنت من حل جميع أسئلة الامتحان بكل سهولة ويسر.

وقالت طالة أخرى أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط معبرة بقولها: «ديه بشرة خير للامتحانات الجاية».

امتحانات البحر الأحمر دون شكاوى

من جانبه أكد هشام منير، وكيل تعليم البحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» اليوم الأحد، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بخصوص سير الامتحانات، مؤكدًا أن جميع اللجان وزعت الأوراق في موعدها ولا توجد أي معوقات طوال اليوم، وأن غرفة عمليات المديرية تابعت سير الامتحانات أولا بأول.

وأفاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأن عددا من طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر، أدوا امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية أي شكاوى بخصوص الامتحانات.

موجها بمتابعة المدارس التي ستكون بها اللجان وتوفير المناخ الملائم والآمن للجميع واحتواء المشكلات وتيسير العملية التعليمية واتخاذ القرارات التي من شأنها الحد من أي مشكلات قد تعوق سير العمل

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