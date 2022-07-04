نقل مأمورية استئناف البحر الأحمر من سفاجا إلى الغردقة

انتهت وزارة العدل من رفع كفاءة مأمورية استئناف البحر الأحمر بمدينة الغردقة استعداداً لنقل المأمورية من مدينة سفاجا إلى مدينة الغردقة خلال الفترة المقبلة، ذلك بناءً على توجيهات المستشار عمر مروان، وزير العدل، تمهيداً لصدور قرار الوزير بنقل المأمورية في قضايا الأسرة والعمال والمدني إلى مدينة الغردقة، تسهيلاً على موظفي المأمورية والمترددين عليها من محامين ومتقاضين.

استلام مأمورية استئناف البحر الأحمر بمدينة الغردقة

وفي هذا السياق، تسلم المستشار حامد حسانين، رئيس محكمة استئناف قنا، اليوم الاثنين، المبنى تمهيداً لنقل المأمورية إلى الغردقة، وذلك بحضور المستشار فواز إبراهيم، رئيس المكتب الفني والمتابعة، والمستشار محمود القرموطي، عضو المكتب الفني والمتابعة بقنا، بإشراف المستشار عبدالجليل مفتاح رئيس المكتب الفني والمتابعة بمامورية استئناف البحر الأحمر.

تداول 4399 طن بضائع و214 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

من جانب آخر، شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 4399 طن بضائع عامة متنوعة، و214 شاحنة، و225 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بموانئ الهيئة وصول وسفر 8 سفن، فيما بلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4056 طن بضائع عامة ومتنوعة، و154 شاحنة، و22 سيارة، بينما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 343 طن بضائع عامة ومتنوعة، و60 شاحنة، و203 سيارات ملاكي، بالإضافة إلى وصول وسفر 1718 راكباً، وذلك حسب بيان هيئة موانئ البحر الأحمر.