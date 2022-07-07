الجمهور يحمل تامر حسني على الأكتاف في العرض الخاص لـ«بحبك» بالسعودية

أعلن الفنان تامر حسني، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وجوده في السعودية لحضور العرض الخاص لفيلم بحبك.

ونشر تامر حسني فيديو يظهر التفاف الجمهور السعودي حوله حاملينه على الأكتاف وعلق تامر حسني عالفيديو قائلًا: «الحمدلله الحمدلله الحمدلله اأا في السعوديه دلوقتي و عرض مصر و السعوديه اللي حضرتهم أعلى رد فعل شوفته في حياتي احمدك يارب دي دموع فرح أحمدك يارب».

فيلم بحبك

واحتفل الفنان تامر حسني أمس في إحدي السينمات الكبري في مصر بالعرض الخاص لفيلمة الجديد «بحبك» والذي يتنافس على شباك التذاكر في دول العرض بموسم عيد الأضحى، ويضم الفيلم بجانب البطل تامر حسني عدد كبير من نجوم الكوميديا والشباب؛ أبرزهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى لتامر.

أحداث فيلم بحبك

وتدور أحداث الفيلم في إطار يمزج بين الكوميديا والرومانسية، حول شاب اسمه «علي» متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين «حبيبة» هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا.