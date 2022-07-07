تامر حسين يكشف عن كلمات أغنيته الجديدة مع تامر حسني: تطرح بعد العيد

كشف الشاعر تامر حسين كلمات أغنيته الجديدة «وأنت بعيد» التي يقدمها مع المطرب تامر حسني في فيلمه الجديد «بحبك» الذي طرح في دور العرض خلال الساعات الماضية، احتفالًا بعيد الأضحى المبارك.

«وأنت بعيد» ضمن أغنيات فيلم بحبك

أغنية «وأنت بعيد» هي من كلمات تامر حسين وألحان تامر علي وتوزيع يحيى يوسف، ونشر حسين كلمات الاغنية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفسبوك حيث يقول مطلعها

ياحبيبى ليه مشيت

وسيبتنى للذكريات

كُنت خايف م الفُراق

وإفتكرت إنى إتنَسيت

وقت صعب مايتحكيش

زى أى حد مات

مِن عذاب الاشتياق

والكلام زى السُكات

وأنت بعيد.. وأنت بعيد

قلبى إتوجع وتِعبت منه

عدىّ اللى ضاع.. بعد الوداع

وأنا بين إيديك عوضني عنه

كما طرح تامر حسني، أول من أمس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» أغنية جديدة من أغاني الفيلم تحمل اسم «هدلعني»، وحققت نحو 650 ألف مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحها.

وفيلم «بحبك»، من تأليف وإخراج تامر حسني، كما يشاركه بطولته كل من: هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، حمدي تيخا، وغيرهم من الفنانين.

«بحبك» بطولة هنا الزاهد وهدى المفتى

كان تامر قد اقام عرض خاص لأصدقائه ووسائل الاعلام امس فى احد دور العرض الذي لاقى سوء تنظيم كبير بسبب التدافع عليه من اجل التصوير معه.