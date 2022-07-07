بريد الوطن.. احمنى من بعض المحسوبين على الشرطة يا وزير الداخلية

تعرض لى أمين شرطة يدعى «ع. م. ع»، ومعه الخفير «م. أ. ع»، مستغلين عملهما بالشرطة، وقاما بمخالفة الدورة الزراعية، وزراعة الأرز بجانب الذرة فى قرية طنيخ، مركز نبروه، بمحافظة الدقهلية، كما قاما بإغراق أرضى بالمياه، وإتلاف محصولى، وعندما قمت بالاعتراض قاما بالتهجم علىّ، بالرغم من أنى تجاوزت الثمانين من العمر، ولم يراعيا شيخوختى، وهددانى بأننى لو تقدمت ببلاغ للجمعية الزراعية سيقومان بتلفيق قضية لأحد أبنائى، وتخويف الأهالى بأنهما يعملان بالأمن الوطنى. أناشد وزير الداخلية، التدخل وحمايتى من تجاوزات بعض الرجال المحسوبين على جهاز الشرطة العظيم.

على عبدالرحمن على - قرية طنيخ - مركز نبروه - محافظة الدقهلية

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