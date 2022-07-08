أحمد سعد يعلن تقديم الأغنية الدعائية لفيلم عمهم «فيديو»

أعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن تقديم الأغنية الدعائية لفيلم «عمهم» والتي تحمل عنوان «اليوم الحلو ده».

ونشر أحمد سعد برومو الأغنية وعلق عليه قائلًا: «جاهزين؟ استنوا اغنية اليوم الحلو ده من فيلم عمهم»

فيلم عمهم

وانطلق اليوم فيلم «عمهم» في مصر بجميع دور العرض، ومن المقرر ان يتم طرح الفيلم يوم 21 يوليو بدور عرض السعودية، والكويت، والإمارات، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، والأردن، وفلسطين، وسوريا، ولبنان، والسودان، وتونس، والجزائر، والمغرب، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وساحل العاج، ومالي، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، والجابون، وغينيا كوناكري، ومدغشقر، والنيجر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو، والسنغال، وجيبوتي، وتشاد، وتوجو،ويتم عرض في المملكة المتحدة البريطانية، وفرنسا في 23 يوليو.

وشارك في بجانب محمد عادل إمام في فيلم «عمهم»، عدد كبير من نجوم الفن وهم: سيد رجب، محمد لطفي، ومحمود حافظ، وهدى المفتي وأيتن عامر، من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج أحمد السبكي.