برلماني: الدولة تحارب لرفع الوعي بين المواطنين

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مشكلة كبيرة في الوعي لدى العديد من المواطنين وهذا ما يشير إليه دائما الرئيس عبدالفتاح السيسي ويجب تعريف المواطنين بالمشاريع المختلفة والتعريف بالفائدة التي تعود عليهم، مبينا أن الدولة تحارب لرفع الوعي بين المواطنين، موضحا أن وزيري التضامن والشباب والرياضة ورؤساء بعض الجامعات المصرية وممثلي المجالس القومي والإعلام تجمعوا في البرلمان من أجل توعية الناس بالإنجازات الحادثة في الوقت الحالي.

عرض برامج كل وزارة في صناعة الوعي

وأضاف «فتحي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السلطة التشريعية»، على فضائية «Extra News » مساء اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد عبدالرحمن، أن كل وزارة عرضت البرامج التي قدمتها في الجامعات المصرية وكذلك وزارة التخطيط والشباب والرياضة، لافتا إلى أن لجنة التضامن أوصت بتوحيد الجهود من أجل محاربة القضايا التي تعيق الوعي مثل قضية الزيادة السكانية التي ركزت عليها الدولة في الفترة الأخيرة.

صناعة الوعي

وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الوعي حاليا يصنع ويؤثر عليه منصات التواصل الاجتماعي لذا طالبت اللجنة بحضور مؤسسات الدولة المعنية وتم إثارة دور المجتمع المدني لزيادة الوعي خاصة أن عام 2022 هو عام دعم المجتمع المدني، مؤكدا أن الشباب المصري يصنع في بعض الدول سيارات وغواصات ودراجات ويجب على الحكومة دعمه الفترة المقبلة، متابعا: «يجب على وسائل الإعلام المختلفة المقرؤة والمسموعة والمرئية توحد جهودها من أجل تحسين الوعي في مصر حتى لا يذهب المجهود سدى دون تأثير يذكر».