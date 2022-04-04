برلماني : الاختيار ٣ يدعم صناعة الوعي وينقل الحقائق للأجيال

أكد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، ممثل دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، على أهمية مسلسل الاختيار٣ وغيره من الاعمال الفنية التي تساهم في دعم صناعة الوعي و نقل الحقائق للأجيال القادمة.

وأضاف السنباطي أن الاختيار من الأعمال الدرامية التي تجسد اللحظات المصيرية التي مر بها الوطن، و كيف حاربت الدولة الارهاب.

الاختيار يكشف مخططات الجماعة للرأي العام

وأوضح السنباطي أن ما تشهده الدولة من نقلة كبيرة في كافة المجالات يؤكد انها سارت في الطريق السليم، وأنه لولا إنقاذ الوطن من مصير فرضته تصرفات الجماعة الارهابية لما وصلنا لعصر الجمهورية الجديدة، و لما حققت الدولة هذه المشروعات القومية الكبري التي تحقق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وتابع «السنباطي» أن الدولة المصرية وصلت لمرحلة الاستقرار الحالية، بعد أن بذلت جهودا لمواجهة المؤامرات ضد الدولة المصرية، وأن الشعب المصري نفسه وقف ضد من حاول اختطاف الدولة المصرية.

هجوم عناصر الجماعة على المسلسل بسبب فضح مخططاتهم

وقال السنباطي إن هجوم عناصر الجماعة بالخارج على المسلسل امر طبيعي، لأن العمل الفني يفضح مخططاتهم ضد الدولة و مؤسساتها من أجل تحقيق مصلحة الجماعة وليس المصلحة العليا للوطن.

ووجه السنباطي تحية تقدير لكافة المؤسسات التي وقفت حائط صد ضد محاولات الاضرار بالدولة، و حمت إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو، التي أنقذت مصر من الفاشية الدينية وحافظت على الهوية المصرية، حيث تصدت الدولة لقوى الشر والظلام.

و قال السنباطي: «لا شك أن ثورة 30 يونيو عبرت عن الإرادة المصرية، واستردت الهوية التي كادت الجماعة الارهابية أن تطمسها لتحقق أهدافها الخبيثة».

وأضاف أن نجاح ثورة 30 يونيو جاء بفضل انحياز القيادة السياسية للانتفاضة الشعبية الكبيرة، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى قائد مصر نحو الجمهورية الجديدة .