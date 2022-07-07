هيفاء وهبي تعلن موعد طرح كليب «تيجي تيجي»

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها على تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو التشويقي لكليبها الجديد «تيجي تيجي».

وعلقت هيفاء وهبي، على البرومو قائلة: «تيجي غدًا في الثامنة مساء بتوقيت بيروت».

هيفاء وهبي تصور أغنية تيجي

وبدأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي العمل على كليبها الجديد «تيجي تيجي» في مايو الماضي، إذ نشرت عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» صورة لها من كواليس تحضيرات تصوير فيديو كليبها الجديد «تيجي‬⁩».

ونشرت هيفاء جمهورها لقطات من كواليس تصوير الكليب أثناء التدريبات على عدد من الرقصات وعلقت: «رقص.. رقص .. رقص».

فيلم «أشباح أوروبا»

وكان من المفترض أن يتم عرض فيلم «أشباح أوروبا» في موسم عيد الفطر الماضي لكن تم تأجيله بسبب الخلاف بين هيفاء وهبي بطلة الفيلم ومحمد وزيري المنتج، لكن تم عرض الفيلم في عدد من دول الخليج، ولاقى نجاحا كبيرا وإيرادات عالية في دور العرض.

فيلم «أشباح أوروبا» بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، باسم سمرة، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبو الحسن وبيومي فؤاد.