عاجل.. محاولة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

أعلنت هيئة يابانية، نقل رئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي، إلى المستشفى، مشيرة إلى نزيف تعرض له المسؤول السابق وفقدان لوعيه، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام يابانية،، إلى سماع دوي رصاصتين متتاليتين خلال إلقاء شينزو آبي لكلمة، في «محافظة نارا».

من جانبها، قالت مصادر «الحزب الليبرالي الديمقراطي» المقربة من آبي، إنهم سمعوا أن رئيس الوزراء الياباني السابق، أصيب برصاصة في صدره ونُقل إلى المستشفى.