اعتقال شخص على خلفية محاولة اغتيال رئيس وزراء اليابان السابق

أعلنت الشرطة اليابانية، اعتقال شخص على خلفية إطلاق النار الذي تعرض له رئيس وزراء البلاد السابق شينزو آبي، في «محافظة نارا» الواقعة في غربي البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وسائل إعلام يابانية، نقل رئيس وزراء البلاد السابق إلى المستشفى، مشيرة إلى نزيف تعرض له المسؤول السابق وفقدان لوعيه.

من جانبها، قالت إدارة الإطفاء اليابانية، إن رئيس الحكومة السابق لا تظهر عليه علامات حيوية، مشيرة إلى نقله إلى المستشفى.

سماع دوي رصاصتين متتاليتين

وأشارت وسائل إعلام يابانية، إلى سماع دوي رصاصتين متتاليتين خلال إلقاء شينزو آبي لكلمة، خلال الحملة الانتخابية لمرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي.

من جانبها، قالت مصادر «الحزب الليبرالي الديمقراطي» المقربة من آبي، إنهم سمعوا أن رئيس الوزراء الياباني السابق، أصيب برصاصة في صدره ونُقل إلى المستشفى.

بدورها، قالت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن شينزو آبي ربما يكون قد أصيب بالرصاص، مشيرة إلى سماع ما بدا وكأنه بندقية تنفجر. وأوضحت القناة الإخبارية اليابانية، أن المسؤول السابق ينزف.