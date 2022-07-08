تقارير: شينزو آبي يعاني من توقف القلب والجهاز التنفسي بعد محاولة اغتياله

أعلنت إدارة إطفاء يابانية، إن رئيس وزراء البلاد السابق، الزعيم السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، شينزو آبي يبدو أنه يعاني من توقف القلب والجهاز التنفسي، وهو مصطلح يستخدم في اليابان قبل تأكيد الطبيب حالة الوفاة، وفقًا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وتعرض شينزو آبي في وقت سابق من اليوم الجمعة، لهجوم من قبل رجل من الخلف بينما كان يلقي خطابًا في شارع في مدينة «نارا» الواقعة غربي البلاد، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام يابانية.

استجواب رجل بتهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار على «آبي»

وفي وقت سابق، قالت الشرطة اليابانية، إنها ألقت القبض على رجل بتهمة الشروع في القتل بعد إطلاق النار على شينزو آبي، وقامت باستجوابه، كما صادرت مسدسا من مكان إطلاق النار في «نارا».

وأشارت وسائل إعلام يابانية، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى سماع دوي رصاصتين متتاليتين خلال إلقاء رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي لكلمة، خلال حملة انتخابية لمرشح من «الحزب الليبرالي الديمقراطي».