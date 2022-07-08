تقارير: تدريبات عسكرية صينية حول تايوان

نقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن الإعلام الرسمي الصيني، قولها إن جيش البلاد يجري تدريبات عسكرية حول تايوان، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الدفاع الصينية: المناورات قرب تايوان رد على استفزازات «واشنطن»

وأشار وسائل إعلام صينية رسمية، إلى أن دعم «واشنطن» للقوى الانفصالية في تايوان لن يجدي ويزعزع السلام في «المضيق»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الصينية، إن مناورات بلادها قرب تايوان رد على استفزازات الولايات المتحدة الأمريكية، واحتجت الوزارة الصينية على زيارة سيناتور أمريكي لـ«تايوان».

وفي 25 يونيو الماضي، أعلن الجيش الصيني، أن تحليق طائرة تابعة للبحرية الأمريكية عبر «المضيق» في الآونة الأخيرة تسبب في اضطراب الوضع الإقليمي وتعريض السلام للخطر، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأوضح المتحدث باسم قيادة المنطقة الشرقية في الجيش الصيني الكولونيل «شي يي»، في بيان إن «بكين» تعترض بشدة على تصرفات «واشنطن»، مضيفا إن قواتها لا تزال في حالة تأهب قصوى

مجلس الدولة: تايوان جزء من الصين

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعربت المتحدثة باسم مكتب «شؤون تايوان» التابع لمجلس الدولة الصيني، «تشو فنج ليان»، معارضة بلادها الشديدة لتصريحات كاذبة، أدلى بها الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ينس ستولتنبرج، بشأن تايوان

وكان الأمين العام لـ«الناتو»، قال في وقت سابق، إن الصين تهدد تايوان. وأوضحت «ليان»، إن تايوان جزء من الصين، وأوضحت المتحدثة الصينية، أن أولئك الذين ينشرون مثل التصريحات الكاذبة يعتزمون استخدام المسألة للتدخل في شؤون بلادها الداخلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.