وسائل إعلام تكشف عن هوية منفذ محاولة اغتيال شينزو آبي

ألقت الشرطة اليابانية، القبض على شخص يدعى «ياماجامي تيتسويا» البالغ من العمر 41 عامًا في مدينة «نارا» بزعم محاولته قتل رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي.

إصابة المسؤول الياباني السابق برصاصة من الخلف

وفي وقت سابق، أشارت الشرطة اليابانية، إلى إصابة المسؤول السابق، برصاصة من الخلف على ما يبدو، فيما قال مراسل قناة «إن أتش كيه» اليابانية، إن شينزو آبي كان ينزف.

وذكرت قناة «إن أتش كيه» اليابانية، أنه تم نقل شينزو آبي إلى مستشفى «جامعة نارا» الطبية في مدينة كاشيهارا بالمحافظة.

«شينزو آبي» أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم باليابان

وكان رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، يقوم بحملته الانتخابية لمرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي قبل انتخابات مجلس الشيوخ المقرر، بعد غد الأحد.

وفي وقت سابق، وصل آبي، إلى «نارا» قادماً من «مطار هانيدا» عبر «مطار» أوساكا لإلقاء خطاب في الشارع لدعم مرشحي «الحزب»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وشينزو آبي، أطول رئيس للوزراء بقاء في سدة الحكم باليابان، واستقال في أغسطس من العام قبل الماضي 2020 لدواع صحية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان آبي يعاني من مرض التهاب القولون التقرحي منذ سنوات، فيما تعرض المسؤول الياباني السابق، لانتقادات بسبب أسلوب تعامله مع فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وفضائح بين أعضاء الحزب.