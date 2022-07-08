طارق الخولي: لجنة العفو الرئاسي تساهم في نشر التسامح بين أفراد المجتمع

أكد النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، صعوبة عمل لجنة العفو الرئاسي مشددًا على أن العمل المنوط باللجنة ليس سهلًا كما يتصور البعض.

وأوضح الخولي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أنّ المفرج عنهم خرجوا بالفعل وأرسل لوسائل الإعلام صورًا للمفرج عنهم، معتبرًا أنها مشاهد معبرة للغاية وتُدخل السرور على الجميع بمجرد رؤيتها.

عمل لجنة العفو الرئاسي قائم على نشر التسامح

وأشار «الخولي»، إلى أن عمل لجنة العفو وفلسفتها قائمة على نشر التسامح في المجتمع، ومنح الفرصة لكل من لم يتورط في عمليات قتل وإراقة الدماء وكل من ينتمي لتنظيمات إرهابية أن يعود ويندمج في الحياة بشكل طبيعي، معتبرًا أن العفو الرئاسي على جانب عالي من الإنسانية والتسامح.

وشدّد على أهمية الدمج المجتمعي لمن تم الإعفاء عنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن عمل لجنة العفو لا يجب أن يتوقف عند خروج السجناء ولكن يجب أن يمتد لدمجهم في المجتمع مرة أخرى ضاربًا المثل بمن فُصلوا من العمل بأنهم لابد أن يعودوا لعملهم ومن فُصلوا يعودوا للجامعة لافتًا إلى أن هناك لوائح وقوانين تحتاج إلى تعديل وهذا يحتاج لتضافر جهود كافة المؤسسات وتذليل التحديات والعقبات في سبيل تحقيق الدمج المجتمعي.

عمل اللجنة مستمر حتى خروج العدد المستهدف

وأكد «الخولي»، أن عمل لجنة العفو الرئاسي مستمر «عملنا مستمر ونطمئن الجميع أن العمل لن ينته إلا بتحقيق المستهدف خروجه من خلال تطبيق المعايير ومستمرين في عملنا لفحص آخر حالة تصل لنا وآخر حالة مستهدف خروجها من خلال المعايير الموضوعة».