الخشت يوجه عميد «علاج طبيعي» بتنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع

التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة أمل محمد يوسف عميد كلية العلاج الطبيعي، لمناقشة أهم ملفات العمل وتطوير العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية، بمناسبة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بتعيينها عميدة لكلية العلاج الطبيعي لمدة 3 سنوات.

تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع

ووجّه الدكتور محمد عثمان الخشت، عميدة كلية العلاج الطبيعي، بتنفيذ عدة مهام من أهمها تنفيذ سياسات جامعات الجيل الرابع، والنهوض بكل قطاعات الكلية مع وضع أولوية قصوى لتشغيل مركز العلاج المائي، وتطوير مصنع الجبائر والأطراف الصناعية، والالتزام بضرورة الاهتمام بصحة المرأة وفقًا لبرنامج مصر الصحي، والتوسع في عقد درجات علمية مشتركة ومزدوجة مع جامعات عالمية ذات ترتيب متقدم في التصنيفات الدولية المرموقة.

الالتزام بالعمل بروح الفريق

وأكد رئيس جامعة القاهرة، ضرورة العمل كفريق واحد، ما ينعكس على استقرار العملية التعليمية والبحثية داخل الكلية ويسهم في تخريج كوادر مدربة تعمل في مجال العلاج الطبيعي بمصر ودول الوطن العربي والعالم، مشيرًا إلى أنّ كلية العلاج الطبيعي من الكليات التي تضم نخبة مميزة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، ويجب أن تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الجامعة وخطتها الاستراتيجية (2021 - 2025)، في التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية وخدمة قضايا التنمية والمجتمع والوصول لمعايير الجودة المحلية والعالمية.