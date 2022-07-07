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حياة كريمة: توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية بـ20 محافظة ضمن وصل الخير 2

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يسرا البسيوني
08:29 م | الخميس 07 يوليو 2022
جانب من قوافل وصل الخير 2

جانب من قوافل وصل الخير 2

أعلنت مؤسسة حياة كريمة توفير 60 ألف صندوق مواد غذائية، لتوزيعها على الأهالي في 20 محافظة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتابعت «حياة كريمة» أن ذلك جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ وزّعت فرق الرصد الميداني في المؤسسة الصناديق في 52 مركزا بمحافظات، الإسماعيلية، والإسكندرية، والأقصر، البحيرة، الجيزة، الدقهلية، الشرقية، الغربية، الفيوم القليوبية، المنوفية، المنيا، أسوان، بني سويف، أسيوط، دمياط، سوهاج، قنا، كفر الشيخ، الوادي الجديد.

وأكدت المؤسسة أنّ العمل ما زال جاريا في باقي المحافظات ضمن مبادرة وصل الخير 2، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل وصول الدعم إلى كل المستحقين.

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«حياة كريمة» توزع 60 ألف صندوق مواد غذائية احتفالا بعيد الأضحى
بقلم يسرا البسيوني