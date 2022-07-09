مواقيت الصلاة اليوم السبت 9-7-2022 في محافظات مصر.. أول أيام العيد

تتزايد عمليات البحث عن مواقيت الصلاة اليوم السبت 9-7-2022، أول أيام عيد الأضحى المبارك، في جميع المدن والمحافظات، وتستعرض «الوطن» ضمن خدماتها، مواقيت الصلاة، وموعد صلاة العيد، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:15 صباحًا.

موعد صلاة العيد الساعة 5:26 صباحًا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:34 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 06:59 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

يرفع أذان الفجر عند الساعة 3:26 صباحًا.

موعد صلاة العيد 5:33 صباحا.

موعد أذان الظهر عند الساعة 11:57 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:24 مساء.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:50 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:19 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسماعيلية

- أذان الفجر عند الساعة 03:09 صباحًا.

- موعد صلاة العيد 5:20 صباحا

- أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً.

- موعد أذان المغرب عند الساعة 6:58 مساءً.

- موعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الشرقية

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:11 صباحًا.

موعد صلاة العيد عند الساعة 5:24 صباحا.

موعد أذان الظهر: الساعة 11:58 صباحًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:37 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 07:01 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر عند الساعة 3:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد 5:32 صباحا

موعد أذان الظهر عند الساعة 12:00 ظهرًا.

موعد أذان العصر عند الساعة 3:29 مساءً.

موعد أذان المغرب عند الساعة 6:54 مساءً.

موعد أذان العشاء عند الساعة 8:23 مساءً.