بسمة بوسيل لـ«الوطن»: بكيت مع نهاية مشاهدة فيلم «بحبك»

قالت بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسني، إنها بكت بشدة مع نهاية مشاهدتها لعرض فيلم زوجها الجديد «بحبك»، الذي طرح في دور العرض أول أمس بسبب بعض المشاهد التي جمعت تامر حسني بالفنانة هنا الزاهد بطلة الفيلم.

بسمة بوسيل: طلبت من تامر حسني عدم حرق الفيلم لي

أوضحت بسمة لـ«الوطن» أنها طلبت من زوجها تامر حسني عدم حرق قصة الفيلم لها قبل مشاهدته حتى تشاهده لأول مرة وهي «مشدودة» له، مشيرة إلى أنها بكت بشدة مع نهاية عرض الفيلم.

الفنان تامر حسني كان احتفل أول أمس، في إحدى السينمات الكبرى في مصر بالعرض الخاص لفيلمة الجديد «بحبك»، والذي يتنافس على شباك التذاكر في دور العرض بموسم عيد الأضحى، ويضم الفيلم بجانب البطل تامر حسني عددا كبيرا من نجوم الكوميديا والشباب؛ أبرزهم هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، وهو من تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم أيضا التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.

أحداث فيلم بحبك

وتدور أحداث فيلم «بحبك» في إطار يمزج بين الكوميديا والرومانسية، حول شاب اسمه «علي» متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين «حبيبة» هنا الزاهد و«ياسمين» هدى المفتي، ويتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميديا.

يذكر أن الفنان تامر حسني كان قد سافر خلال الساعات الماضية إلى المملكة العربية السعودية من أجل المشاركة في عرض فيلمه هناك.