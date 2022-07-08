تامر حسني يحتفل بإطلاق «عشأنجي» في افتتاح مهرجان أرينا العلمين

يستعد الفنان تامر حسني، لتقديم أضخم حفلات صيف 2022، بالعلمين الجديدة، والتي تشهد إطلاق ألبومه الجديد «عشأنجي».

إطلاق ألبوم «عشأنجي»

ووقع الاختيار على إطلاق ألبوم «عشأنجي» لتامر حسني يوم 22 يوليو الجاري ليكون أولى حفلات افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان أرينا العلمين الجديدة، ومن المقرر أن يشهد مفاجآت وضيوف شرف، بالإضافة الى تجهيزات «لايف» بمواصفات عالمية وتنظيمية غير مسبوقة.

إحياء فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أرينا العلمين

ويشارك في إحياء فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان أرينا العلمين الجديدة كبار نجوم الأغنية بمصر والعالم العربي وذلك طوال موسم صيف 2022 حيث يهدف الى جذب السياحة الأوربية والعربية لمنطقة العلمين الجديدة الواجهة السياحة الجديدة لمصر على البحر المتوسط.

جدير بالذكر أن مدينة العلمين الجديدة تتميز باحتوائها على أحدث المشروعات التكنولوجية والعمرانية التي لا مثيل لها في شرق الأوسط، كما تضم ناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة، بجانب الممشى السياحي بطول 18 كم، وبلغت قيمة الاستثمارات بالمدينة عشرات المليارات بطول شاطئ يبلغ 14 كم.