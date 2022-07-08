كريم وعز يكتسحان تامر حسني في أول مواجهة بينهم بموسم العيد

اكتسح الفنانان كريم عبدالعزيز وأحمد عز بفيلمهم السينمائي «كيرة والجن» المنافسة الأولى بينهم وبين الفنان تامر حسني بفيلمه الجديد بحبك في أولى أيام طرح الفيلمين ضمن منافسة أفلام عيد الأضحى.

تامر حسني يحقق مليون ونصف في أول يوم

حقق فيلم كيرة والجن خلال الساعات الـ24 الماضية 2 مليون، و509 آلاف، و867 جنيها، في حين حقق فيلم الفنان تامر حسني بحبك مليون و403 آلاف و306 جنيهات؛ ليكون الفارق لفيلم كيرة والجن مليون جنيه.

وفي المركز الثالث، جاء فيلم عمهم للفنان محمد عادل إمام حيث حقق 702 ألف و933 جنيها، ثم جاءت باقي الأفلام التي ما زالت موجودة من موسم عيد الفطر، وهي فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي محقق 15 ألف جنيه، والعنكوت للفنان أحمد السقا محققا 3 آلاف جنيه، وأخيرا فيلم زومبي للفنان على ربيع محقق 1175 جنيهًا.

زومبي يحقق 1175 جنيها قبل عيد الأضحى

كان الفنان تامر حسني، سافر خلال الساعات الماضية، إلى المملكة العربية السعودية من أجل عرض فيلمه في المملكة، وكان قد حمله الجمهور على الأعناق عقب وصوله.

فيلم بحبك هو من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني أما البطولة معه فكانت لهنا الزاهد وحمدي الميرغني وهدى المفتي، ومدحت تيخا وشهد الشاطر وسمر محمد متولي.

أما فيلم كيرة والجن فهو من تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد عز وهند صبري.