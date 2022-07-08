محمد عادل إمام يكشف لـ«الوطن» حقيقة مرض «الزعيم».. لا داعي للقلق

كثير من الشائعات التي طاردت الزعيم عادل إمام خلال الفترة الماضية حول مرضه وتدهور حالته الصحية، مما جعل الجمهور في حالة قلق عليه، خاصة مع عدم ظهوره للرد على هذه الشائعات.

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن» كشف الفنان محمد عادل إمام ابن الزعيم عادل إمام عن حقيقة هذا الأمر فقال بإنه لا صحة إطلاقا لكل الشائعات التي انتشرت حول تدهور الحالة الصحية للزعيم.

الحالة الصحية للزعيم عادل امام

وأكد محمد عادل إمام بأن والده بصحة جيدة للغاية ولا داعي للقلق إطلاقا وسيراه الجمهور قريبا، كما أنهم سيعملان سويا على عمل فني مازال في مرحلة التحضير حتى الآن.

يذكر أن الفنان محمد عادل إمام يعرض له حاليا فيلمه الجديد «عمهم»، ويشاركه بطولته محمد سلام ومحمد ثروت ومحمد لطفي وباسم سمرة وآيتن عامر ورياض الخولي وهدى المفتي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

آخر أعمال محمد إمام

وكان قد غاب الفنان محمد عادل إمام عن السباق الرمضاني الماضي لعام 2022، ولكنه كان قد شارك في رمضان 2021 بمسلسل النمر، والذي شارك فيه بجانب عدد كبير من الفنانين منهم هنا الزاهد ونرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد وعلاء مرسي ومحمود حافظ وخالد أنور وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

أما الزعيم عادل إمام فكان آخر الأعمال التي قدمها، مسلسل فلانتينو والذي شارك معه فيه دلال عبد العزيز وداليا البحيري وطارق الإبياري وحمدي الميرغني وهدى المفتي وعدد آخر من الفنانين.