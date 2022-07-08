رامي صبري يحقق نصف مليون مشاهدة بأغنيته الجديدة «انتي جنان»

اقتربت أغنية الفنان رامي صبري الجديدة «انتي جنان» من حاجز نصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في أول 24 ساعة لطرحها عبر الموقع العالمي، وهي الأغنية التى يحتفل فيها صبري بالعيد مع جمهوره.

أغنية «أنتي جنان» لـ رامي صبري من كلمات عمر قريبة وإسلام الجريني وألحان تيام علي وتوزيع وماكساج وماستر جلال الحمداوي ويقول مطلعها:

«انتي جنان» من توزيع جلال الحمداوي

كله عادي إلا أنتي شمس طالعة

كله حلو إلا أنتي بس روعة

شكلي وقعت فيكي أوبس اوعى

معدية وفوق

انتي قمر وسط ليل هادي

انتي جو موود جميل وصافي

جمالك متفصل مش عادي

مليانة رقة وذوق

لا دا انتي جنان.. شمس ورسمها فنان العيون عربية

كمان إيه بقى مش كدا عقلي أنا هيطير

عينيكي بتجر من بصة شدت قلبي

أتجر جمال رباني لاء لاء مش سحر

ملفتة نجمة في وسط الجماهير

إنتي في الشتا باريس أوروبا

مودك أحلى من المالديف وأوبا

رامي صبري كان يطرح أغنية «هي»

كان رامي صبري قد طرح منذ عدة أسابيع أغنية بعنوان «هي» وحققت الأغنية نجاحًا وقت طرحها، والأغنية كانت من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتمّ تصويرها مع المخرج محمد هاني.

ومنذ أيام، عبّر صبري عن سعادته بأغنيته الجديدة انتي جنان، التي وصفها بأنها مختلفة تمامًا عن كل أغنياته السابقة لرغبته في تقديم أعمال جديدة ومختلفة عن الأعمال التي كان قد قدمها في السابق.