عمر كمال عن استقالة هاني شاكر : «أكتر واحد اتوقفت في عهده بس بحبه»

حالة كبيرة من القلق أصابت الموسيقيين بعد إعلان الفنان هاني شاكر استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية وحرصوا على دعمه من خلال كلمات مؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الأعلام ومنهم الفنان عمر كمال.

وعلق عمر كمال على استقالة هاني شاكر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عبر فيها عن أسفه مما حدث في المؤتمر وأضاف: «الفنان سعيد الأرتيست راجل كبير جدا وعاصر نجوم كبيرة المفروض إن اللي كان يحصل إن هو راح المؤتمر اللي حصل فيه الأزمة المفروض عارف إن شاكوش جاى يعتذرلك».

عمر كمال يعلق على استقالة هاني شاكر

وتابع عمر موجها حديثه لـ «الأرتيست»: «خلص الموضوع وبعد كده خد أعضاء النقابة واتعاتب معاهم وقول اللي إنت عاوزه مش قدام الكاميرات ويحصل زعيق بالمنظر ده في حضور هاني شاكر».

وأكد أن الفنان هاني شاكر قيمة كبيرة: «ده عاصر عبد الحليم وأم كلثوم مينفعش يحصل الزعيق قدامه بالمنظر ده وإن حد يتكلم قدامه بالشكل ده أو حتى يصغره، اللى ملوش كبير يشتريله كبير لو ليك عتاب على المجلس روح النقابة إعمل اللي إنت عاوزه مش قدام الوطن العربي كله».

وكشف الفنان عمر كمال أنه من أكثر الفنانين الذين تم إيقافهم في عهد هاني شاكر: «فيه مليون لون على الساحة ربنا يكون في عونه مش عارف يرضي مين ولا مين».

استقالة هاني شاكر

يُذكر أن الفنان هاني شاكر أعلن مؤخرا استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية بعد المؤتمر الصحفي الذي تم تنظيمه من قبل نقابة الموسيقيين لحل الأزمة بين أعضاء شعبة الإيقاع وحسن شاكوش.