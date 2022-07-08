«من النهاردة».. تحويلات مرورية في محافظتي القاهرة والجيزة

أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة لوزارة الداخلية تعيين الخدمات المرورية اللازمة من أجل مواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، مع تسيير حركة المرور، وبعض التحويلات المرورية بداية من اليوم في محافظتي القاهرة والجيزة.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل التحويلات المرورية التي بدأت مع صباح اليوم الجمعة في محافظتي القاهرة والجيزة.

تنفيذ أعمال توسعة لمحور 26 يوليو وهدم نفق الأمن المركزي

بالتزامن مع تنفيذ أعمال كل من توسعة محور 26 يوليو وأيضاً هدم نفق الأمن المركزي، يتمّ الآتي بداية الساعة 6 صباح اليوم الجمعة وعلى مدار 10 أيام:

1- الغلق العرضي لمحور 26 يوليو لمن هو قادم من مدينة 6 أكتوبر وذلك في اتجاه ميدان لبنان، ويكون المسار البديل للسيارات القادمة من مدينة 6 أكتوبر ويرغبون في الوصول إلى ميدان لبنان هو استخدام مسطح محور 26 يوليو، الذي يؤدى إلى طريق «الإسكندرية - القاهرة الصحراوي»، مع استكمال السير في الطريق الصحراوي، حتى الوصول إلى الطريق الدائري «القوس الغربي»، والانتقال منه إلى منزل الدائري، الذي يؤدي إلى محور 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان أو محور أحمد عرابي.

2- المركبات القادمة من منطقة «ميدان لبنان» في اتجاه مدينة 6 أكتوبر وأيضاً طريق الإسكندرية الصحراوي، ويتمّ تحويلها بنفس الاتجاه من المنطقة أعلى المنصورية إلى الطريق المستحدث، الذى أنشئ في يمين محور 26 يوليو وذلك لمسافة تقدر بحوالي 1 كيلو متر، ثم العودة مرة ثانية إلى الطريق الرئيسي باتجاه كل من مناطق أكتوبر والطريق الصحراوي.

تنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم في القاهرة

وفي محافظة القاهرة وبالتزامن مع تنفيذ أعمال تطوير منطقة المقطم وتحديداً «كورنيش المقطم ومحور ياسر رزق» وهو ما يتطلب تنفيذ أعمال الغلق الكلى لـ«امتداد شارع صبحي حسين: منزل الـ 70 فدان»، بالإضافة إلى إجراء بعض التحويلات المرورية التالية بدأت من الساعات الأولى من صباح اليوم وتستمر لمدة 30 يومًا:

1- في الاتجاه القادم من ناحية شارع «صبحـي حسين» وأيضاً «ميدان الأسمرات»، على أن يسلك يميناً في الطريق المستحدث باتجاه منزل كريـم بنونة في مناطق «الهضبة الوسطى».

2- في الاتجاه القادم من ناحية مناطق «الهضبة الوسطى»، عليك أن تسلك مطلع كريم بنونة ثم يميناً في الطريق المستحدث باتجاه مناطق «الأسمرات» و«شارع صبحي حسين».