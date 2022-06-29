تحويلات مرورية بالجيزة لتنفيذ أعمال الخط الثالث لمترو الأنفاق

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة، تزامنا مع تركيب «كمرة معدنية» كمرحلة أولى أعلى كوبري «ثروت»، وخط السكة الحديد، بالإتجاه القادم من الطريق الدائري إتجاه جامعة القاهرة- شارع السودان، الأمر الذى يستلزم غلق كلي لمحور صفط اللبن، أمام حركة المرور بالموقع المشار إليه لمدة 20 دقيقة فقط، صباح الخميس الموافق 30/6/2022، على أن تبدأ الأعمال من الساعة 3.30 صباحا، حتى الساعة 3.50 صباحا.

التحويلات المرورية

وجاءت التحويلات التي أعلنتها إدارة المرور كما يلي:

- حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى وترغب فى السير إتجاه مناطق جامعة القاهرة وشارع الملك فيصل تقوم بالنزول من المنزل المجاور لمستشفى بولاق الدكرور العام المؤدى إلى مناطق «صفط اللبن من أسفل».

ثم الدوران للخلف والعودة بشارع التحرير «صفط اللبن من الداخل»، ثم الدخول يسارا إتجاه شارع العشرين، وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

فيما يخص حركة المركبات التى ترغب بالسير إتجاه جامعة القاهرة، يتم إستكمال السير بشارع الملك فيصل والصعود أعلى كوبرى الملك فيصل، والسير إتجاه المنزل المؤدي إلى شارع السودان، وصولاً إلى مناطق ثروت وجامعة القاهرة.

تعيين الخدمات المرورية

وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية و اللوحات الإرشادية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.