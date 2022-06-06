وزير قطاع الأعمال: تطوير كورنيش المقطم بتكلفة 32 مليار جنيه في 5 سنوات

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، تفاصيل تطوير كورنيش المقطم بمساحة 1.6 مليون متر، قائلا إن الوزارة طرحت فكرة تطوير كورنيش المقطم خلال الفترة المقبلة، واليوم جرى التوقيع على عقد تطويره مع إحدى الشركات السعودية.

تطوير الهضبة الوسطى

وأضاف وزير قطاع الأعمال، خلال تصريحات تليفزيونية، أن كورنيش المقطم مطل على مدينة الفسطاط وعين الحياة، والتي اكتمل تطويرها خلال الفترة الماضية، وبالتالي أصبح الوقت مناسبا لتطوير منطقة الكورنيش، إضافة للهضبة الوسطى.

استثمارات تتجاوز 32 مليار جنيه

وأوضح أن أعمال التطوير تتضمن مشروعات سكنية وتجارية وخدمية وترفيهية، فهي تطل على منظر مهيب يشمل القاهرة القديمة والأهرامات والنيل، لافتا إلى أن عمليات التطوير بتكلفة تتجاوز 32 مليار جنيه في 5 سنوات، وبعائد يتجاوز 60 مليار جنيه.

منطقة سكنية وتجارية

وأكد أن مشروع التطوير سيكون من المشروعات الهامة لسكان المقطم، إذ سيحتوي الكورنيش على منطقة تجارية، بينما منطقة الهضبة الوسطى ستحتوي على منطقة سكنية.

من ناحية أخرى، كشف وزير قطاع الأعمال، تفاصيل التوكتوك الكهربائي الجديد، مؤكدا أن هناك اتجاه قوي للتعامل مع التوكتوك العادي في مصر، والذي يعمل بالبنزين.

إيقاف استيراد التوكتوك والبديل صديق للبيئة

وأفاد بأن الدولة ليست سعيدة بالتوكتوك العادي وبالفعل تم إيقاف الاستيراد، ونعمل على بديل، لافتا إلى أن البديل لا بد أن يكون صديق للبيئة وعلى ثلاث أو أربع عجلات حتى يكون آمنا على الإنسان.

وقال: «نعمل على تصنيع التوكتوك الكهربائي بشكل كامل مع الجانب الهندي في مصر».