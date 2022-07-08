حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرق الإبلاغ عن شكاوى الأسعار أو تلاعب التجار بالسلع المدعمة التي توفرها الوزارة للمواطنين، خلال فترة عيد الأضحى 2022، وذلك من خلال رقم الخط الساحن لمنظومة الشكاوى الحكومية أو رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك.

طرق الإبلاغ عن شكاوى الأسعار وتلاعب التجار خلال عيد الأضحى 2022

وتشمل طرق الإبلاغ عن شكاوى الأسعار وتلاعب التجار خلال عيد الأضحى 2022، سواء كانت خاصة بأسعار السلع الحرة أو أسعار، السلع التموينية التي تصرفها منافذ التموين، خلال فترة العيد، دون إجازة، أو أسعار اللحوم المطروحة في المجمعات الاستهلاكية التي تعمل خلال العيد لتوفير احتياجات المواطنين، في التالي:

** منظومة الشكاوي الحكومة والخط الساخن لها 16528.

** جهاز حماية المستهلك والخط الساخن له 19588.

شن حملات رقابية على مستوى المحافظات

وقررت وزارة التموين شن حملات رقابية على مستوى المحافظات للرقابة على الأسواق ومنافذ صرف السلع للمواطنين، معتزمة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجار المتلاعبين بالأسعار خلال فترة عيد الأضحى المبارك 2022.

وتستمر منافذ سرف السلع التموينية والبالغ عددها أكثر من 40 ألف منفذ بقال تمويني في صرف مقررات وحصص التموين المستحقة للمواطنين حاملي البطاقات عن شهر يوليو 2022، ممن لم يقوموا بالصرف حتى الآن، وذلك على مدار أسبوع العيد كامل دون الحصول على إجازة أو عطلة رسمية، إذ أكدت الوزارة أن منافذ البقالين تفتح أبوابها للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء.

كما تستمر المجمعات الاستهلاكية في طرح اللحوم من وزارة التموين بأسعار مخفضة للمواطنين، إذ يبلغ سعر كيلو اللحم المجمدة 85 جنيها، أما اللحم السوداني الطازج فيبلغ سعره 115 جنيها.