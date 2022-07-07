«التموين»: المجمعات الاستهلاكية تعمل طوال أيام العيد

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة نجحت في الاستعداد الجيد قبل بدء عيد الأضحى المبارك بفترة كافية، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدا أن كل المجمعات الاستهلاكية تعمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

كمال: كل قطاعات التموين تعمل طوال أيام العيد

أضاف «كمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن كل قطاعات وزارة التموين، ستعمل طيلة أيام عيد الأضحي المبارك، مشيرا إلى أن مطاحن الدقيق لديها مخزون يكفى 5 أيام عمل.

احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية

أما عن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، أكد أن هناك رؤية من الوزير، لأن يكون هناك احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي وزارة التموين، من أجل رفع المستوى الاستراتيجي من 3 إلى 6 أشهر.

وتابع: «أول مرة وفي ظل الأحداث العالمية، نجحنا في الوصول إلى احتياطي استراتيجي من القمح، يكفي 7 أشهر، أما بالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي للسكر، فيصل إلى 7 أشهر ونصف».

وقرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تأمين المخابز البلدية من حصة الدقيق البلدي من مطاحن الوزارة، من خلال صرف 4 أضعاف حصة الدقيق لكل مخبز، لضمان إنتاج الخبز المدعم للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك 2022.