شن حملات تموينية مكثفة على المنافذ والمخابز بداية من غد

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال فترة الإجازة الرسمية لأيام عيد الأضحى، في شن حملات تموينية مكثفة على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز البلدية، للتأكد من انتظام صرف التموين والخبز المدعم للمواطنين أصحاب بطاقات التموين على مستوى الجمهورية دون تعطل بسبب إجازة عيد الأضحى 2022.

غرفة عمليات مركزية مع مديريات التموين على مستوى المحافظات

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنشاء غرفة عمليات مركزية في الديوان العام للوزارة للتنسيق مع غرف العمليات المركزية في مديريات التموين على مستوى المحافظات لمتابعة ضخ السلع للمحافظات من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية من أجل مد المحافظات بكميات وفيرة من السلع الأساسيات خاصة سلع «الزيت والسكر والأرز والمكرونة واللحوم» بتوفير متطلبات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى.

عملية ضخ السلع اليومية لمنافذ الصرف

ووجه وزير التموين الشركة القابضة وشركات الجملة التابعة لها بمتابعة ضخ السلع الأساسية التي يتم ضخها يوميا بكميات ثابتة لمنافذ البقالين، والتي تتمثل في ضخ 4 آلاف طن سكر يوميا، و3 آلاف طن زيت، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، فضلا عن ضخ آلاف الأطنان من اللحوم بأنواعها الثلاثة المجمدة والطازجة والضأن المبرد إلى فرع المجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مدعمة تقل عن أسعار اللحوم في السوق المحلية بنسبة من 20% الى 30%، إذ تبلغ أسعار اللحوم في منافذ وزارة التموين والمجمعات كالتالي:

** سعر كيلو اللحم البرازيلي المجمد 85 جنيها.

** سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 115 جنيها.

** سعر كيلو اللحم الضأن المبرد 130 جنيها.

وتراقب وزارة التموين من خلال مفتشي التموين على عدد 40 ألف منفذ تمويني و30 ألف مخبز بلدي و6700 ألف منفذ مشروع جمعيتي و1300 فرع مجمع استهلاكي، للتأكد من توافر السلع المدعمة والخبز للمواطنين.