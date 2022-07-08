أفضل دعاء للمريض يوم عرفة.. «اللهم عافني في بدني وسمعي وبصري»

دعاء للمريض يوم عرفة من الأشياء التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، وذلك لما يحمله يوم عرفة من فضل كبير، إذ أنه أفضل أيام الله، ويوم يستجاب فيه الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير»، كما أنه أكثر يوم يعتق اللهى فيه عباده من النار.

دعاء للمريض يوم عرفة

وعن دعاء للمريض يوم عرفة، فيمكن للشخص أن يدعو بما يشاء من الأدعية، ومن الأدعية التي يمكن ترديدها، ومنها ما قاله رسول الله: «بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»، وهناك العديد من الأدعية التي يمكت الدعاء بها للمرض يوم عرفة ومنها:

«اللهم أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما».

«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات».

«اللهم في يوم عرفة عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري».

أدعية للمريض يوم عرفة

وحول دعاء للمريض يوم عرفة، فأن أفضل الدعاء يوم عرفة مستجاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن للشخص أن يدعو لنفسه بالشفاء أو يدعو لشخص آخر، ومن أدعية الشفاء للمريض التي يمكن الدعاء بها يوم عرفة:

«اللهم في يوم عرفة أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية»

«اللهم في يوم عرفة نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين»

أدعية يوم عرفة للمريض

«إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك».