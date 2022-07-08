أزهري يوضح الأعمال المستحبة في يوم عرفة: تبديد الخصومة والدعاء

قال الشيخ أحمد ترك، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ صيام يوم عرفة سنة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لغير الحاج، مشيرًا إلى أن إفراد الجمعة للصيام إذا كان هناك مناسبة لا شيء فيه، ولا دليل على كراهة صيام يوم الجمعة منفردا، وفقا لبعض الفقهاء أو العلماء، لذا فإذا قرر المسلم صيام الجمعة فلا شيء فيه، ولا يعتبر حراما.

أفضل دعاء يوم عرفة

وأضاف الشيخ أحمد ترك، في مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح، على قناة dmc من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن الإنسان يجب أن يكثر في يوم عرفة من الدعاء إلى الله تبارك وتعالى: «فقال النبي إن أفضل دعاء هو دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيون قبله لا إله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير».

ونصح بكثرة الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن المهم جدا التخلي عن الشرور وأن يرجع الإنسان إلى السلام والأمان مع كل من حوله والمجتمع والدنيا بأسرها، إذ قال النبي إن «المسلم من سلم الناس من لسانه ويده»، ومن المستحسن أن يبدد الإنسان خصومه، أي يتصل بهم.

أفضل الأعمال في السنة

وأردف الشيخ أحمد ترك أن أفضل الأعمال في السنة كلها في هذا اليوم وفي العشر الأول من شهر ذي الحجة، لافتًا إلى أن الإنفاق في هذا اليوم من أعظم القربات لأنه يفرج عن الناس كروبهم ويفرج عن الفقراء والمساكين، وهذا الأمر لا شك أنه أعظم عند الله من أي عمل آخر.