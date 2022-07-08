إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق الساحل الشمالي

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، في حادث تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية» الساحلي الدولي، أمام مدخل قرية سيدي عبدالرحمن.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونُقل المصابون إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث مطروح

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، اليوم، المصابين الست فور نقلهم إليه، وهم «محمود رضوان عطا، 21 سنة، من أسيوط مصاب بكدمة بالظهر، وكدمات وسححات بالحسم، ووليد ناصر سعد، 21 سنة، من أسيوط مصاب باشتباه ما بعد الارتحجاج، وجرح قطعي في الجبهة، ونزيف من الأنف وكمدات، وإسلام نصاف سعد، 16 سنة، من أسيوط مصاب بكدمة بالظهر، وكدمات وسحجات في الجسم، ومحمد صالح عبدالكريم، 16 سنة، من أسيوط مصاب بكدمة في الظهر وكدمات وسحجات بالجسم، وعلي مصطفى محمد، 21 سنة، من أسيوط، مصاب بكدمة في الوجه وكدمات وسحجات بالجسم، وعمر عبدالقادر عياد، 24 سنة، من الضبعة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاح، وجرح قطعي في الجبهة، ونزيف من الأنف واشتباه كسر بالحوض».

الشرطة تعاين الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة العلمين إلى موقع الحادث على الساحل الشمالي للمعاينة والفحص، للكشف عن ملابسات وقوع الحادث وأسبابه، ورفع تقرير للنيابة العامة والتي تولت التحقيق.