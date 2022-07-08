محافظ القاهرة: 240 درجة تنسيق الثانوية العامة.. و140 للمدارس الخاصة

أعلنت محافظة القاهرة، في بيان رسمي صادر عنها قبل قليل، اعتماد محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، مجموع 240 درجة كتنسيق للتقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2022/ 2023.

140 درجة حد أدنى للتقدم للصف الأول الثانوي في المدارس الخاصة

وأكد البيان أن المحافظ اعتمد مجموع 140 درجة كحد أدنى للتقدم للصف الأول الثانوي في المدارس الخاصة، على أن تكون «فصول الخدمات»، أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ 40 درجة.

وأوضحت المحافظة، في بيانها، أن الطلاب سيلتحقون بالصف الأول الثانوي بمدارس كائنة بنفس المربع السكني الخاص بهم، أو مربع الإدارات التعليمية التي اجتازوا بنجاح مرحلة التعليم الأساسي «الإعدادية» منها.

واستثنى محافظ القاهرة، الطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة في الإعدادية فأكثر، من شرط «المربع السكني»، أو «مربع الإدارة التعليمية»، متيحاً للمدارس قبولهم، بما لا يزيد عن 25% من عدد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

استثناء الحاصلين على مجموع 252 درجة من شرط المربع السكني

وتضمن قرار محافظ القاهرة أيضاً، استثناء الطلاب الحاصلين على مجموع 252 درجة من شرط «المربع السكني»، حيث يسمح لهم بالتقدم للمدارس التي يرغبون في الالتحاق بها، دون التقيد بالمربع السكني أيضاً، على أن تقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من عدد المقبولين بها.

وحظر محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، قبول الطلاب من خارج محافظة القاهرة، أو قبولهم في أياً من مدارسها، إلا بعد إتمام التنسيق الخاص بهم في محافظاتهم، على أن يتم التحويل حال حدوثه وفق «القرارات الوزارية»، المنظمة لذلك.

وأضافت محافظة القاهرة، في بيانها: «لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة».