تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة.. اعرف التفاصيل

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة، موضحاً أنه من المقرر إعلانه خلال ساعات عقب اعتماده رسمياً من قبل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ويشمل تنسيق الثانوي العام والفني لجميع المدارس التابعة للمحافظة.

وأكد المصدر لـ«الوطن»، أنه من المرجح أن يكون الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة، 235 درجة، موضحاً أنه تم الانتهاء من عمل المجمع التكراري للدرجات التي حصل عليها طلاب الصف الثالث الإعدادي في الفصلين الدراسيين الأول والثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2023.

تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة

وأوضح المصدر، أن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة، يتم على أكثر من مرحلة مع جميع الإدارات التعليمية والمدارس، ووفق الأعداد المطلوبة والكثافات المحددة لكل مدرسة، وعلى أساس المجموع الكلي لدرجات الطلاب في الشهادة الإعدادية وهو 280 درجة والذي يشمل جميع المقررات الدراسية.

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إعلان موعد التقديم للعام الدراسي الجديد بعد إعلان تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة، حتى يتثنى لجميع المدارس والإدارات التعليمية البدء في كافة الاستعدادات الخاصة بالتقديم واستقبال الأوراق المطلوبة من الطلاب.

تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة.. خلال ساعات

تابع المصدر، أن تنسيق الثانوية العامة 2023 محافظة القاهرة سيتم إعلانه خلال ساعات ومعه أيضاً التعليم الثانوي الفني ومدارس التعليم المزدوج التي تركز على تدريب الطالب أثناء فترة الدراسة لتأهيله لسوق العمل بالتنسيق مع المصانع القائمة على هذه المدارس.

يذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2022 عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، ووضعت الأسئلة وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.