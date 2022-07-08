محافظ أسيوط يتفقد محطتي رفع صرف صحي جزيرة قاو وغرب البداري

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة رفع صرف صحي جزيرة قاو ومحطة رفع صرف صحي غرب البداري وذلك ضمن مشروعات صرف صحي قرى مركز البدارى ومشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة تمهيدًا لتشغيل المحطات بكامل طاقتها وفقاً للخطة التي تم وضعها للتشغيل وذلك تنفيذاً لخطة الدولة للنهوض بالمشروعات التنموية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

رافق المحافظ خلال الجولة النائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندسة وفاء أحمد سيد مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم والمهندس مكي عبدالعليم رئيس قطاع شرق بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة النصر العامة للمقاولات حسن علام.

محطة رفع صرف صحي جزيرةقاو

وبدأ المحافظ جولته بتفقد محطة رفع صرف صحي جزيرة قاو والتي تم انشائها ضمن مشروعات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستمع إلى شرح من المهندس مكي عبدالعليم لمكونات المحطة والجهود المبذولة لتشغيلها ضمن مشروعات صرف صحي قرى مركز البداري.

محطة رفع صرف صحي غرب البدارى

وتفقد المحافظ ومرافقوه محطة رفع صرف صحي غرب البدارى الفرعية واستمع إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن لأهمية المحطة والجهود المبذولة لتذليل العقبات وسرعة تلافي الملاحظات لنهو الأعمال وتسليم المشروع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمد خدمة الصرف الصحي بقرى غرب البداري من خلال محطة الرفع وبعض الخطوط والشبكات بأطول 12كيلو خلال الأسابيع القادمة.

تنفيذ 134 مشروع صرف صحي

وأكد اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى لافتًا إلى إنه جارى تنفيذ 134 مشروع صرف صحي منها 8 محطات معالجة بتكلفة 12.3 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

وأشار «سعد» إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.وأشار المحافظ الى أهمية مشروعات الصرف الصحي والجهود التى بذلتها المحافظة بالتنسيق مع الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لتشغيل المشروعات المتوقفة منذ سنوات ونجاح تذليل كافة العقبات لتشغيل المشروعات جزئيا تمهيدًا لنهو كافة الملاحظات وتسليم باقي الشبكات وبدء التشغيل الكلي لها موجهًا بأهمية التنسيق بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال وتذليل كافة العقبات وفقاً للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.