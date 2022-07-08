صفقة استحواذ إيلون ماسك على تويتر مهددة بالفشل.. والأسهم تتراجع 4%

تراجعت أسهم تويتر بنحو 4٪ بعد إغلاق الأسواق بعد تقرير من صحيفة واشنطن بوست قال إن صفقة الملياردير إيلون ماسك لشراء الشركة في خطر.

عدد حسابات البريد العشوائي

تعاني صفقة تويتر بالفعل من مشاكل تضعها في منطقة غير مؤكدة وبعيدة عن التنفيذ، بعد أن طالب ماسك بمزيد من المعلومات حول عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة.

التحقق من أرقام الحسابات

قالت واشنطن بوست، نقلاً عن مصدر لم تذكر اسمه، إن فريق ماسك توقف عن الانخراط في بعض مناقشات التمويل للصفقة البالغة 44 مليار دولار. وقال فريق ماسك إنه لا يمكنه التحقق من أرقام حسابات البريد العشوائي على تويتر وهم الآن على استعداد لإجراء «تغيير في الاتجاه» قريبًا، حسبما ذكرت الصحيفة نقلاً عن أحد المصادر.

الشرط الجزائي

لا يستطيع إيلون ماسك دفع رسوم بقيمة مليار دولار كشرط جزائي في حالة الابتعاد عن الصفقة. ويمكن أن يحاول Twitter إبقاء ماسك ملتزمًا بالشروط الأصلية من خلال الادعاء بأن أسباب التراجع لا تتعلق بعمله الأساسي. بحسب cnbc.

وعقد Twitter اجتماعاً افتراضيًا مع المراسلين في وقت سابق يوم الخميس لشرح كيفية تحديد الحسابات على نظامها الأساسي هي حسابات روبوت أو بريد عشوائي.

أقل من 5٪ نسبة البريد العشوائي

وقالت الشركة إن العمال المدربين يستخدمون البيانات والإشارات الداخلية للتوصل إلى الرقم الذي يفيد بأن أقل من 5٪ من المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكن تحقيق الدخل منهم (mDAUs) كل ربع هم حسابات بريد عشوائي.

تنفيذ الصفقة

وأشار متحدث باسم Twitter في بيان سابق مفاده أن الشركة «لديها وستواصل مشاركة المعلومات بشكل تعاوني مع السيد ماسك لإتمام الصفقة وفقًا لشروط اتفاقية الاندماج. نعتقد أن هذه الاتفاقية في مصلحة جميع المساهمين. نعتزم إغلاق الصفقة وإنفاذ اتفاقية الاندماج بالسعر والشروط المتفق عليها». بحسب cnbc.