موعد أذان المغرب اليوم في صيام سابع أيام ذي الحجة

بالتزامن مع اليوم السابع من شهر ذي الحجة وأهميته للمسلمين حول العالم، حيث يقوم نسبة كبيرة منهم بصيام العشر الأوائل من ذي الحجة، لذلك تزداد عمليات البحث عن موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو الحالي.

وفي إطار حرص البوابة على نشر موضوعات خبرية خدمية للتساؤلات التي يبحث عنها القراء على مدار اليوم، يقدم موقع «الوطن» موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للمساحة، في السطور التالية:

موعد أذان المغرب اليوم

وجاء موعد أذان المغرب اليوم في محافظات مصر، كما يلي:

موعد أذان المغرب اليوم بالقاهرة الساعة 7:00 م.

موعد أذان المغرب بالإسكندرية الساعة 7:08 م.

موعد أذان المغرب طنطا الساعة 7:03 م.

موعد أذان المغرب اليوم في المنصورة: 7:02 مساءً.

موعد أذان المغرب الزقازيق: 7:00 م.

موعد أذان المغرب أسيوط: 6:54 م.

موعد أذان المغرب سوهاج: 6:50 م.

موعد أذان المغرب بني سويف: 6:58 مساءً.

موعد أذان المغرب بالمنيا: 6:57 م.

موعد أذان المغرب بقنا: 6:45 م

موعد أذان المغرب بأسوان: 6:40 م

موعد أذان المغرب بمطروح: 7:19 م

موعد أذان المغرب الغردقة: 6:473 م

موعد أذان المغرب بالخارجة: 6:54 م.

موعد أذان المغرب بالإسماعلية: 6:57 مساءً.

موعد أذان المغرب بدمياط: 7:01 م.

موعد أذان المغرب السلوم: 7:28 م

موعد أذان المغرب بنوبيع: 6:44 م

موعد أذان المغرب بشرم الشيخ: 6:43 م

موعد أذان المغرب بالفيوم: 7:00 م

موعد أذان المغرب بكفر الشيخ: 7:04 م.

موعد أذان المغرب برأس غارب: 6:48 مساءً.

موعد أذان المغرب بالمحلة الكبرى: 7:04 م.

موعد أذان المغرب بالسويس: 6:55 م

موعد أذان المغرب ببورسعيد: 6:59 م

موعد أذان المغرب بالأقصر: 6:45 م

موعد أذان المغرب بالعبور: 7:00 م

موعد عيد الأضحى المبارك 2022

وبحسب دار الإفتاء المصرية، يحلّ عيد الأضحى المبارك يوم السبت المقبل الموافق 9 يوليو الحالي، ويستمر حتى الثلاثاء الموافق 12 من نفس الشهر.