موعد أذان المغرب اليوم.. للصائمين في ثامن أيام ذي الحجة

قبل ساعات قليلة من وقفة عرفات، حيث يشهد جموع المسلمين، صعود الحجاج الى جبل عرفات، لأداء فريضة الحج الأعظم، يبحث المواطنون عن موعد أذان المغرب اليوم.

ومن المعروف أن شريحة كبيرة من المسلمين، تحرص على صيام العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة، لذلك تزداد عمليات البحث عبر جوجل، عن موعد أذان المغرب اليوم الخميس الموافق 7 يوليو.

وفي إطار حرص موقع «الوطن»، على الرد على تساؤلات القراء وتوفير كافة الخدمات على مدار اليوم، نستعرض موعد أذان المغرب اليوم الخميس الموافق 7 يوليو، وفقًا للموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمساحة.

موعد أذان المغرب اليوم

وجاء موعد أذان المغرب اليوم في بعض محافظات مصر، كما يلي:

موعد أذان المغرب اليوم بالقاهرة الساعة 7:00 م.

موعد أذان المغرب بالإسكندرية الساعة 7:08 م.

موعد أذان المغرب بمدينة طنطا الساعة 7:03 م.

موعد أذان المغرب بمحافظة المنصورة: 7:02 مساءً.

موعد أذان المغرب بمدينة الزقازيق: 7:00 م.

موعد أذان المغرب أسيوط: 6:54 م.

موعد أذان المغرب بمحافظة سوهاج: 6:50 م.

موعد أذان المغرب بني سويف: 6:58 مساءً.

موعد أذان المغرب بالمنيا: 6:57 م.

موعد أذان المغرب بقنا: 6:45 م

موعد أذان المغرب بأسوان: 6:40 م

موعد أذان المغرب بمطروح: 7:19 م

موعد أذان المغرب الغردقة: 6:47 م

موعد أذان المغرب بالخارجة: 6:54 م.

موعد أذان المغرب بالإسماعلية: 6:57 مساءً.

موعد أذان المغرب بدمياط: 7:01 م.

موعد أذان المغرب السلوم: 7:28 م

موعد أذان المغرب بنوبيع: 6:44 م

موعد أذان المغرب بشرم الشيخ: 6:43 م

موعد أذان المغرب بمحافظة الفيوم: 7:00 م

موعد أذان المغرب بكفر الشيخ: 7:04 م.

موعد أذان المغرب بمدينة رأس غارب: 6:48 مساءً.

موعد أذان المغرب بمدينة المحلة الكبرى: 7:04 م.

موعد أذان المغرب بمحافظة السويس: 6:55 م

موعد أذان المغرب ببورسعيد: 6:59 م

موعد أذان المغرب بمحافظة الأقصر: 6:45 م

موعد أذان المغرب بمدينة العبور: 7:00 م