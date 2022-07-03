موعد أذان المغرب اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات الأخرى

موعد أذان المغرب، واحدة من كلمات البحث التي كثر تداولها عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، إذ تتغير مواقيت الصلاة بشكل يومي فبعضها يزيد دقيقة وأخرى تقل عن معدل اليوم السابق وفق حركة الرصد والتتبع من قبل خبراء الهيئة العامة للمساحة المصرية.

واليوم الأحد 3 يوليو، نوضح في التقرير التالي موعد أذان المغرب في القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات الأخرى، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة لحظة بلحظة.

موعد أذان المغرب اليوم

يؤذن اليوم لصلاة المغرب في القاهرة والجيزة عند الساعة 07:00 مساءً، وفي محافظة الأقصر موعد أذان المغرب عند الساعة 6:45 مساءً، وموعد أذان المغرب عند الساعة 6:57 مساءً في الإسماعيلية، وفي الشرقية موعد أذان المغرب عند الساعة 07:00 مساءً، وفي أسيوط موعد أذان المغرب عند الساعة 6:54 مساءً.

مواقيت الصلاة الأخرى اليوم

في محافظة القاهرة أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

في محافظة الجيزة أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:33 مساءً.

محافظة الأقصر أذان الظهر عند الساعة 11:54 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:18 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:12 مساءً.

محافظة الإسماعيلية أذان الظهر عند الساعة 11:55 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:32 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:31 مساءً.

محافظة الشرقية موعد أذان الظهر الساعة 11:57 صباحًا موعد أذان العصر عند الساعة 3:35 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:34 مساءً.

محافظة أسيوط موعد أذان الظهر عند الساعة 11:59 صباحًا، موعد أذان العصر عند الساعة 3:28 مساءً، وموعد أذان العشاء عند الساعة 8:22 مساءً.