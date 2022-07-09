سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 9-7-2022 في البنوك المصرية

يعد الدينار الكويتي من أكثر العملات التي يهتم بها العديد من المواطنين، خصوصا العاملين في دولة الكويت، إذ تعد تلك العملة هي الأعلى سعرا مقابل الجنيه المصري، ما يجعلهم يبحثون بشكل يومي عن سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، التي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم نحو 58.80 جنيه للشراء، مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وهو نفس السعر لعمليات البيع والشراء داخل معاملات البنك الأهلي المصري، بناء على ما نشره الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص لكل بنك، وفق نهاية التعاملات الخميس الماضي.

وعن سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري بلغ نحو 61.18 جنيه للشراء مقابل 61.69 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لآخر تعاملات بالبنك المركزي المصري مساء أمس الخميس، قبل بداية الإجازة الرسمية للقطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

كما استقر أيضًا سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية ليصل لنحو 57.61 جنيه للشراء مقابل 61.51 جنيه لعمليات البيع، وفقًا لما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وشهد سعر الريال السعودي داخل البنوك العاملة بالأسواق المصرفية ارتفاعًا طفيفا في بعض البنوك، في نهاية تعاملات أمس الخميس، وجاء سعرها بالبنك الأهلي المصري 5.1 جنيه للشراء مقابل 5.02 جنيه للبيع، وفي معاملات بنك قناة السويس بلغ سعرها 4.98 جنيه للشراء مقابل 5.03 جنيه للبيع.