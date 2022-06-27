مدير أعمال نانسي عجرم يكشف حقيقة انفصالها عن زوجها: «اتعودت متلبسش خواتم»

نفى جيجي لامارا، مدير أعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن انفصال الفنانة عن زوجها فادي الهاشم، بعد ظهورها في أكثر من مناسبة دون ارتداء خاتم الزواج.

وقال لامارا في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن نانسي اعتادت منذ سنوات عدم ارتداء أي خاتم في يدها خلال الغناء.

وشدد لامارا على أن نانسي دائما حياتها الشخصية هادئة، ولا تحب تلك الشائعات المغرضة التي يطلقها البعض من وقت لآخر.

آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كان تتر مسلسل «يوتيرن»، حيث قدمت أغنية «يا ساتر»، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، والمسلسل من بطولة ريهام حجاج.

نانسي عجرم تحضر لألبومها الجديد

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة نانسي عجرم قد بدأت في التحضير لألبومها الجديد منذ عدة أسابيع، حيث إنها تعمل على طرح أغنيات سنجل خلال الفترة المقبلة على أن تجمعها سويا في ألبوم يطرح العام المقبل.

من المقرر أن تحيي نانسي عجرم، خلال الفترة المقبلة، حفلا غنائيا كبيرا في القاهرة عقب عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد إحيائها مؤخرا حفلا بالمملكة الأردنية.