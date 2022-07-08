الداخلية تكرم الحاصلين على المراكز الأولى والمتميزين في التدريب

نظم قطاع التدريب «الإدارة العامة للتدريب» فعاليات ومراسم الاحتفال السنوي بيوم التدريب؛ لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً خلال العام التدريبي 2021/2022.

جاء ذلك بحضور ممثلي قطاعات الوزارة المتميزة تدريبياً لتكريمهم، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الارتقاء بالمستوى التدريبي، ورفع كفاءة العنصر البشري.

واستعرضت، خلال الحفل، الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى التدريبي، ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الاستقرار الأمني.

مرحلة التقييم للعملية التدريبية

كما استعرضت نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية للعام التدريبي 2021/2022م من كل جوانبها، وقياس المستوى التدريبي للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن، والخدمات الأمنية بمديريات الأمن وإقامة المسابقات المتنوعة؛ لاختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة «التدريب المحلى بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية التى بها مراكز تدريب – إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة والقطاعات النوعية – مسابقات تقييم الجودة التدريبية لمعاهد ومراكز التدريب، الابتكارات، الرماية السنوية للأفراد والخفراء النظاميين، الرماية القتالية».

تكريم الجهات الشرطية المتميزة

وفي نهاية الاحتفالية، كُرّمت الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة في العملية التدريبية خلال العام التدريبي 2021/2022م.