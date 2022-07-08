موعد وأماكن صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة بورسعيد

جهزت مديرية الأوقاف مساجد وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة بورسعيد، غدا السبت، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كما تم تحديد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك، طبقًا للتوقيت المحلي لمحافظة بورسعيد.

أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة بورسعيد

ينتظر المسلمون أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة بورسعيد، وأصبح المواطنون مهتمين بمعرفة موعد صلاة عيد الأضحى 2022، وحرصت «الوطن» على توضيحها لقرائها، إذ تنطلق صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:21 صباح السبت الموافق 9 يوليو، بحسب التوقيت المحلي لمحافظة بورسعيد.

120 مسجدا و8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في بورسعيد

وصرح الشيخ جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة بورسعيد أنه تم تخصيص المديرية 120 مسجدًا، و8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك في محافظة بورسعيد.

وأوضح أنها جاهزة بمصليات السيدات وأماكن الأطفال، في مختلف أحياء بورسعيد.

أماكن مساجد وساحات صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة بورسعيد

وأوضح مدير أوقاف بورسعيد إلى أن الساحات التي تم تخصيصها هي ساحة مسجد السلام بحي الشرق، والمسجد الكبير ببورفؤاد، وساحة مسجد الشبان المسلمين بحي العرب. وساحتي مسجد التوحيد والرزاق بحي الزهور، وساحتي السيدة زينب بـمنطقة بنك الإسكان ومسجد الحرمين بالتصنيع بحي الضواحي، ومسجد الحي الإماراتي.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف في بورسعيد إلى أنّ هناك غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة؛ لمتابعة تنفيذ خطة عيد الأضحي المبارك في محافظة بورسعيد والتى تبدأ من وقت الصلاة.