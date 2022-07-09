ارتفاع ملحوظ أول أيام العيد.. سعر جرام الذهب عيار 21 السبت 9-7-2022

يعيش المسلمون أجواءً فريدة ومميزة في العيد، ما يعزز لديهم الرغبة في إقامة حفلات الزواج والخطوبة خلال الإجازة، وهو ما يتطلب البحث عن أسعار الذهب وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 عبر محركات البحث المختلفة.

وتستعرض بوابة «الوطن»، خلال هذا التقرير أسعار الذهب في محال الصاغة المصرية وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت الموافق 9 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت، 985 جنيهًا للبيع، و995 جنيهًا لعمليات الشراء.

كما سجّل جرام الذهب عيار 18، سعرًا يتراوح بين 844 و 853 جنيهًا، كما بيع جرام الذهب عيار 24 بنحو 1,126 جنيهًا، و1,137 جنيهًا للشراء، في بداية تعاملات اليوم السبت.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم بين 1,125,714 جنيه لعمليات البيع، و1,137,143 جنيها لعمليات الشراء، اليوم السبت الموافق 9 يوليو 2022.

سعر الجنيه الذهب

ويباع الجنيه الذهب، اليوم السبت، بوزن 8 جرامات، بسعر 7,880 جنيهًا للبيع، و7,960 جنيهًا للشراء.

وفيما يخص أسعار الذهب في أسواق المال اليوم، وصل سعر الذهب عيار 24 لنحو 1,057 جنيهًا، بما يعادل 56.06 دولار في أسواق المال، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 793.05 جنيه بما يعادل 42.05 دولار، في حين بلغ سعر الجنيه الذهب 7,402 جنيه، بما يعادل 392.46 دولار.

وفي بداية التعاملات اليومية بمؤشر البورصة العالمية، سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 مبلغ 925.23 جنيه، بما يعادل 49.06 دولار.