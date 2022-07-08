سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-7-2022 في محلات الصاغة

ما زالت أسعار الذهب تشهد تباينا يوميا في الأسواق المحلية، بين انخفاض وارتفاع لجميع الأعيرة، لذا يهتم الكثيرون بالبحث عن أسعار الذهب، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8 يوليو 2022، في ظل استعداد البعض لعقد الخطوبة أثناء إجازة عيد الأضحى.

واليوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجاري، ترصد بوابة «الوطن» من خلال هذا السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، ومنها سعر جرام الذهب عيار 21، التي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وفي بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 قيمة تتراوح بين 819 و824 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

في حين سجل عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الجمعة، نحو 1098 جنيهًا للبيع، و1091 جنيهًا للشراء، لسعر جرام الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

فيما بلغ اليوم الجمعة سعر جرام الذهب من عيار 21 قيمة مالية 961 جنيها لعمليات البيع، و955 جنيهًا لعمليات الشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

كما بلغ اليوم الجمعة 8 يوليو سعر كيلو الذهب نحو 1098,286 جنيه للعمليات البيع و1,098,429 جنيه للعمليات الشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاءت قيمة الجنيه الذهب اليوم الجمعة، الخاصة بوزن نحو 8 جرامات، ليسجل نحو 7,640 جنيه للبيع، و7,688 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم في أسواق المال

في بداية التعاملات اليومية اليوم الجمعة بمؤشر البورصة العالمية، سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 927.49 جنيه، أي ما يعادل 49.11 دولار.

في حين بلغ اليوم سعر الذهب عيار 24 نحو 1,060 جنيه، وهذا يعادل 56.13 دولار في أسواق المال، كما سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 794.98 جنيه أي ما يعادل 42.09 دولار، في حين وصل سعر الجنيه الذهب نحو 7,420 جنيه، بما يعادل 39289 دولار.