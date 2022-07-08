هيثم دبور عن الهجوم على «واحد تاني»: قدمنا كوميديا للبالغين ولم نخدع أحد

رد الكاتب والسيناريست هيثم دبور على الانتقادات التي وجهت لفيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي، حيث قال البعض إن الفيلم تضمن «إيحاءات» قد لا تكون مناسبة للأطفال، قائلا: «مصطلح إيحاءات هو مصطلح غير صحيح تنقله الصحافة بشكل خاطئ، فهناك ما يسمى كوميديا البالغين، وهو ما قدمناه».

وتابع هيثم دبور في تصريحات لـ«الوطن»: «قدمنا فيلم عن الشباب يخاطب جمهور الشباب بشكل أساسي، يقدم موضوع يناسبهم فكريا لا يستطيع الأطفال أن يفهم قصة الشغف، وكون أننا نختار لغة الفيلم أن تكون لغة شبابية وليست عائلية هو اختيار فني من البداية، فنحن نتحدث عن موضوع ليس طفولي أو عائلي وبالفعل مصنف من الرقابة لـ(+12)، أي لمن هم أكبر من 12 عاما».

هيثم دبور: هناك حملات هدفها وصم الفن والإساءة له

وأضاف مؤلف فيلم «واحد تاني»: «الهجوم تقوم به صفحات على منصات التواصل الاجتماعي هدفها الإساءة للفن، وإيحاءات مصطلح خاطئ خطير يعكس رغبة البعض في وصم الفن وهو أمر غير حقيقي، كوميديا البالغين تم تقديمها في السينما المصرية على مدار تاريخها بأشكال مختفلة، ونحن قلنا بشكل صريح إن الفيلم غير مناسب للأطفال، نحن لم نخدع الجمهور، وكانت لغة الفيلم واضحة في التريلر الذي تم طرحه وكنا نقصد ذلك، فمن السهل أن يتم تقديم صورة مخادعة عن الفيلم لتحقيق إيرادات أعلى ولكن نحن من اليوم الأول متصالحين مع فكرة تقديم لغة مختلفة بها كوميديا للكبار».

ردود فعل «السوشيال ميديا» خادعة

وأكد هيثم دبور على أن ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي لا تعتبر دقيقة بشكل كبير، قائلا: «السوشيال ميديا خادعة سواء بالإيجاب أو بالسلب، الرأي على منصات التواصل ليس الرأي الحقيقي، أنا دخلت الفيلم 12 مرة مختلفة في قاعات العرض السينمائي حتى ألمس ردود الفعل في الواقع».