هيثم دبور: «واحد تاني» فيلم الختام بمهرجان روتردام السينمائي الدولي

أعرب السيناريست هيثم دبور عن سعادته بنجاح فيلمه «واحد تاني» للنجم أحمد حلمي، مؤكدا أن إيرادات العمل تجاوزت حاجز الـ56 مليون جنيه في دور العرض السينمائي منذ طرحه بموسم عيد الفطر مطلع مايو الماضي.

وأضاف «دبور» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الفيلم تم طرحه في العديد من دور العرض السينمائي حول العالم، ويستمر عرضه بنجاح في سينمات الإمارات، والكويت، ولبنان، والأردن، والعراق، وعمان، والبحرين وقطر، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار إلى أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا في السعودية، واحتفظ بصدارة شباك التذاكر بالمملكة، مؤكدا أن إدراة مهرجان روتردام السينمائي الدولي اختارت «واحد تاني» ليكون فيلم الختام بالمهرجان خلال الأيام المقبلة.

أبطال فيلم واحد تاني

فيلم واحد تاني بطولة أحمد حلمي، روبي، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف، منهم عمرو وهبة، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجي فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

أحداث فيلم واحد تاني

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائيا اجتماعيا في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددا.

عرض واحد تاني بـ«سينما الشعب»

وتزامنا مع طرحه بدور العرض، تم عرض الفيلم ضمن مشروع وزارة الثقافة «سينما الشعب» في 5 مواقع تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة خلال هذه الفترة، وهي الجيزة «مكتبة البحر الأعظم»، والإسكندرية «قصر ثقافة الأنفوشي»، وقنا «قصر ثقافة قنا» والمنوفية «سينما الشعب شبين الكوم وسينما الشعب السادات»، وتم تحديد سعر موحد للعرض بـ40 جنيها للتذكرة.