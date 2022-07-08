اشترك في خدمة الأهلي فون كاش وتسوق أونلاين في 10 خطوات

انتشرت المحافظ الذكية التي تطلقها البنوك العاملة في مصر على نطاق واسع خلال السنوات الأخيرة والتي تتركز أغلب خداماتها في سداد المدفوعات والمستحقات ودفع الفواتير، حيث لاقت إقبالًا كبيرًا من المتعاملين مع القطاع المصرفي نظرا لسهولة استخدامها.

وتمتلك البنوك الحكومية القاعدة الأكبر لعدد العملاء المشتركين في خدمة المحافظ الذكية، كما كانت من أوائل البنوك التي أتاحت الخدمة لعملائها، وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي كيفية إصدار محافظ البنك الأهلي المصري، أو الأهلي فون كاش.

خطوات الاشتراك في المحفظة الإلكترونية للبنك الأهلي المصري

1. طلب عميل البنك الأهلي الاشتراك في الخدمة من خلال الخط الساخن.

2. إدخال العميل لرقمه القومي ورقم الموبايل المسجل لدى البنك.

3. بعد تحقق النظام من البيانات، سيقوم بإرسال رمز التحقق أو «كود التفعيل» على موبايل العميل المسجل لدى البنك مسبقا.

4. إدخال الكود وانتظار تحقق النظام من صحته.

5. إدخال رقم الموبايل المراد الاشتراك به والمسجل باسم العميل لدى شركة الاتصالات التابع لها الخط الهاتف.

6. ضرورة التأكد من عدم وجود محافظ مسجلة على نفس رقم الهاتف المحمول لتنفيذ طلب العميل.

7. تسجيل طلب العميل بإصدار المحفظة على النظام، وسيتم تنفيذه خلال 48 ساعة عمل، مع ارسال النظام لرابط تحميل التطبيق.

8. تحميل تطبيق «الأهلي فون كاش» من المتاجر الإلكترونية، مثل: Google Play أو Apple Store.

9. إدخال العميل للرقم السري بالمحفظة، والذي يتم استخدامه عند إجراء أي معاملة.

10. يمكن للعميل تعديل رقم الهاتف المحمول المسجل لدى البنك بالتوجه إلى أقرب فرع للبنك الأهلي.

عملاء البنك الأهلي الذين يحق لهم الاشتراك في الخدمة

يشار إلى إصدار البنك الأهلي المصري للمحافظ الذكية «الأهلي فون كاش» لعملاء بطاقات «ماستر كارد» و«فيزا» و«ميزة»، وذلك للبطاقات السابق ذكرها بأنواعها من ائتمان وخصم مباشر والمدفوعة مقدما وبطاقات المرتبات.